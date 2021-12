Covid, a San Giovanni la prima scuola per le vaccinazioni dei bambini

Sarà l'Istituto comprensivo «Vittorino Da Feltre» nel quartiere San Giovanni a Teduccio, la prima scuola di Napoli dove si svolgeranno le vaccinazioni anti Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

La campagna di vaccinazione della fascia 5-11 in Campania prenderà il via domani mattina. La Asl Napoli 1 Centro, competente sui territori del comune di Napoli e dell'isola di Capri, ha riconfigurato i centri vaccinali per adeguare l'offerta: alla fascia di età 5-11 sarà riservato l'utilizzo del centro vaccinale della Mostra d'Oltremare domani dalle 9 alle 18, venerdì 17 dicembre dalle 14 alle 18 e sabato 18 dicembre dalle 9 alle 18.

Nella Mostra sarà inoltre organizzato un allestimento e un intrattenimento speciale e dedicato, così come accadrà nel centro vaccinale dell'isola di Capri dove alla fascia 5-11 sarà riservato l'accesso domani dalle 9 alle 17 e venerdì dalle 14 alle 17.

Ci si potrà recare nei Centri vaccinali pediatrici già esistenti presso i Distretti sanitari di base giovedì dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14, così come negli studi dei pediatri di libera scelta aderenti alla campagna vaccinale. Si prevedono inoltre sedute vaccinali negli istituti scolastici aderenti alla campagna: il primo istituto che ospiterà sedute vaccinali è il «Vittorino Da Feltre» di San Giovanni a Teduccio, dove dalle ore 10 sarà presente anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.