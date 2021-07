Campania in zona gialla, il sindaco di Napoli de Magistris: «Non ci sono le condizioni»

«Per ora credo si debba stare attenti ed essere responsabili ma ritengo che le condizioni per restrizioni particolarmente forti in questo momento ancora non ci sono». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla possibilità che la Campania possa tornare in zona gialla per l'aumento dei contagi da Covid.

«C'è un aumento di contagi in tutta Italia e in Europa ed è dovuto alla variante ma - ha sottolineato de Magistris - il dato che dobbiamo analizzare con attenzione è se questo influisce sui ricoveri e si deve verificare con attenzione la tenuta delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale e l'impatto sui vaccinati fragili: è lì che si deve fare a mio avviso una valutazione soprattutto per eventuali restrizioni».