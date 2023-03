Scudetto Napoli, la città è vestita ma davanti al murales di Maradona cresce una discarica abusiva

Nel quartiere di Soccavo c'è ancora quello che è conosciuto come il Centro Paradiso dove si allenava la squadra di Diego Armando Maradona.

Realizzato nel 1975 come campo di allenamento con una sede societaria e una sala stampa, negli anni Ottanta, fino a che non ha raggiunto il fallimento nel 2004.

Il Centro Paradiso di Soccavo resta inutilizzato ed è continuamente vandalizzato, anche in tempi di festa, come quello attuale in attesa delle festività per lo scudetto della SSC Napoli.

Di questo campetto restano erbacce, ferraglia e residui della vecchia struttura.

Il murales dedicato al calciatore di un tempo Diego Armando Maradona, realizzato da Mario Casti Farina, raffigura Dalma, la primogenita dei Maradona, che infila una margherita nel calzettone di papà Diego.

Ad oggi a fargli compagnia ci sono vecchie poltrone abbandonate e auto di ragazzi che si recano lì per fumare insieme e svolgere altre attività.