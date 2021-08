Minibus precipitato a Capri, è iniziata l'operazione di recupero

Alle 18 in punto è scattata l’ora x ed è partita l’operazione per rimuovere la carcassa del pullmino che lo scorso giovedì è precipitato lungo la scarpata che costeggia la spiaggia libera di Marina Grande incastrandosi tra la parete rocciosa e le cabine di servizio dello stabilimento Le Ondine.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Capri, al via le operazioni di recupero del minibus precipitato L'INCHIESTA Incidente a Capri, nuova ispezione a Marina Grande: un elicottero per... IL DRAMMA Bus precipitato a Capri, autista morto: la compagna ​incinta ha... L'INCIDENTE Incidente minibus a Capri, lacrime e striscioni a Napoli per i...

L’incidente provocò una vittima lo sfortunato conducente Emanuele Melillo e 15 passeggeri feriti. Oggi il Sindaco di Capri ha firmato l’ordinanza di divieto di transito lungo la strada provinciale Marina Grande Capri vietando anche agli esercenti del luogo di accedere alle loro attività ed agli abitanti di affacciarsi alle finestre e balconi durante le operazioni di sollevamento del rottame.

A coordinare l’intervento affidato ai pompieri è stato il comandante provinciale Giovanni Russo ed un gruppo di specialisti dell’arma dei vigili arrivati da Napoli in collaborazione con quelli della stazione di Capri guidati dal Caposquadra Vincenzo Medugno. A sovrintendere anche il Sindaco di Capri Marino Lembo, il comandante della Polizia Municipale di Capri Daniele De Marini ed i dirigenti delle forze dell’ordine che operano sull’isola Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di stato, Guardia di finanza. Tante maestranze specializzate sul posto nel corso delle manovre sotto gli occhi rigide del perito del CTU inviato dalla Procura della Repubblica che segue la vicenda. Tra i mezzi che sono stati messi in campo anche un bobcar per poter sollevare i jersey che erano stati messi per sicurezza nei giorni dopo l’incidente.