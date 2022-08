Rendere più agevole per gli utenti stranieri dell'Università degli Studi di Napoli Federico II l'accesso ai servizi di assistenza fiscale in Italia. È quanto prevede una convenzione sottoscritta a Napoli tra la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Campania e l'Ateneo partenopeo. In base all'intesa, per l'attribuzione del codice fiscale - necessario per il periodo di soggiorno in Italia - gli studenti, i ricercatori e i docenti provenienti dall'estero potranno rivolgersi direttamente alla sede dell'Università senza doversi recare agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate.

Sarà infatti l'Ateneo che si occuperà di inviare telematicamente le istanze alle Entrate, corredate della necessaria documentazione, e di consegnare ai richiedenti il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.