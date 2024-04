Napoli, flash mob dei Verdi contro la violenza a Fuorigrotta

Un flash mob per dire "no" alla violenza criminale che in queste ore terrorizza i residenti del quartiere napoletano di Fuorigrotta. Dopo il raid che ha portato al ferimento di una incolpevole mamma di 49 anni mentre era con la figlioletta in un parco giochi di piazza Italia, si mobilitano i Verdi. L'appuntamento è per domani, sabato, alle 13, quandoi rappresentanti di Europa Verde - con il parlamentare Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della decima municipalità Salvatore Orga - saranno presenti sul luogo del ferimento della donna per ribadire la propria posizione contro la criminalità dilagante. “Le aree gioco sono per i bambini e per le famiglie - dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli - non per i delinquenti e i farabutti. Questi luoghi che dovrebbero essere super sicuri sono diventati troppo spesso infrequentabili. Lo denunciamo da tempo ma purtroppo sembra che il problema sicurezza sia passato in terzo piano. I napoletani non possono vivere nella paura”.