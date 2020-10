Furto in una ludoteca in piazza Lobianco a Napoli. Un malvivente ha forzato la serranda ed è entrato, ripreso tra l’altro dalle telecamere, e riuscendo a portare via elettrodomestici, un computer. A ciò si aggiungono i numerosi danni provocati all’attività.

«Un brutto colpo per la ludoteca – commenta il Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - in quanto, a causa delle restrizioni per il Covid è da parecchi giorni chiusa. Le Istituzioni – continua Borrelli – ora più che mai devono tutelare le attività commerciali e garantire la sicurezza. Abbiamo segnalato la vicenda alle Forze dell’Ordine con la speranza di consegnare questo furfante alla giustizia».

