Galleria Principe di Napoli, via alla messa in sicurezza dopo il crollo di calcinacci

Sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza della facciata della Galleria Principe di Napoli sul lato di via Pessina. L'intervento ha interessato il lato, ancora sprovvisto di opere di contenimento, sul quale si erano verificati nei mesi scorsi alcuni crolli di calcinacci, mentre il resto delle facciate è stato già messo in sicurezza con reti di protezione. I lavori si stanno realizzando ad opera dei privati in seguito alle diffide inviate dal Comune di Napoli.