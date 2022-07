Gori, conclusi lavori ciclo delle acque nella zona di Sant'Anastasia

Gori comunica che i lavori di riparazione disposti dalla «Direzione del ciclo delle acque - Regione Campania» sulla condotta adduttrice San Clemente-Cercola, si sono conclusi. I nostri tecnici stanno provvedendo ad effettuare le manovre sulla rete per il ripristino delle regolari condizioni di esercizio.

È da ritenersi, pertanto, terminata la sospensione del servizio che comportava mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, fino alle ore 23:30 di sabato 16 luglio 2022, nelle seguenti strade e località del Comune di Sant'Anastasia: Via Archi Augustei. Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.