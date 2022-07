Guardia Giurata rapinata della pistola «Da soli siamo più deboli»

Una guardia giurata, 50enne, è stata rapinata ieri notte allo stadio Maradona. Una rapina consumata in pochi minuti. L’uomo è dipendente di un Istituto di vigilanza di Napoli. È stato bloccato da solo in auto da due persone armate di pistola che sotto la minaccia della stessa si sono fatti consegnare l' arma della guardia, una beretta 9x21.

Sulla vicenda è intervenuto il leader dell'Associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti: «E’ la solita macelleria sociale delle guardie giurate che vengono mandate all'arrembaggio in luoghi più disparati e disperati, da soli, senza mai pensare ad una seconda unità di servizio anche per i cantieri. Ormai - aggiunge Alviti - le guardie giurate sono una specie da proteggere e sempre più in via di estinzione proprio per l' uso improprio che ne fanno istituto di vigilanza e committenza. A Napoli è sempre più emergenza criminalità».