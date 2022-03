«Gli ingegneri per la pace», il convegno a Napoli per aiutare la popolazione ucraina

Formazione professionale e raccolta di aiuti per le popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina: è l'inedito format promosso dall'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con l'evento on line «Gli Ingegneri per la pace - Convegno tecnico umanitario in Fad», in programma sulla piattaforma Cisco WebEx dell'ordine degli ingegneri di Napoli venerdì 9 aprile dalle ore 15.30 alle ore 17.45 e valido due crediti formativi.

«I nostri eventi formativi - spiega una nota dell'ordine - sono quasi sempre a titolo del tutto gratuito. Stavolta chiediamo agli iscritti un contributo di almeno 5 euro, da versare con carta di credito, per un convegno a fini umanitari che tratterà argomenti tecnici direttamente connessi all'emergenza bellica di queste settimane. L'intero ricavato - si legge ancora nella nota - sarà devoluto alla Caritas Italiana in favore del popolo ucraino, duramente colpito dalla guerra».

Al convegno, introdotto dai saluti istituzionali del presidente dell'ordine degli ingegneri di Napoli Edoardo Cosenza e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sono previste relazioni di Giuseppe Magliulo, Maurizio Sasso, Simon Pietro Romano. Sul sito web istituzionale dell'ordine degli Ingegneri di Napoli è pubblicato il link per procedere alla donazione e alla successiva registrazione in piattaforma.