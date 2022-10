Marano, colpo alle Poste: banditi in fuga con 12 mila euro

Banditi fanno irruzione nell'ufficio postale di via San Rocco, nel comune di Marano. Erano in tre i malviventi, tutti armati di pistola, e sono riusciti a farsi consegnare dal personale poco più di 12 mila euro. I banditi, che hanno agito nella tarda mattinata di oggi, si sono allontanati e ad attenderli, secondo le prime ricostruzioni, vi sarebbe stato un complice. Erano a volto coperto, secondo quanto confermato dai carabinieri della compagnia di via Nuvoletta che indagano sul caso. Al vaglio dei militari dell'Arma le immagini registrate da alcune telecamere installate in zona.