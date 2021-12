Marano, Natale all'insegna delle proteste: tre ripetitori in pochi metri

Natale all'insegna delle proteste a Marano, nello specifico nella popolosa frazione di San Rocco, dove sono stati ultimati i lavori per l'installazione di ben tre antenne - installate a distanza di pochi metri - per la telefonia mobile. L'ultima antenna, con i carabinieri a garantire l'ordine pubblico su richiesta del gestore, è stata installata nella giornata di ieri.

APPROFONDIMENTI I TEPPISTI Marano, in tre sradicano un albero di Natale del commerciante:... L'ADDIO Nuovo lutto al Comune di Marano: morto il dipendente Pellecchia

Da mesi si susseguono proteste e raccolte firme. Ad oggi le iniziative non hanno sortito l'effetto sperato dai residenti. In via Antica Consolare Campana, distante poche centinaia di metri da San Rocco, sono in corso ulteriori lavori per un'ulteriore antenna (5G). I cittadini della zona sollecitano l'intervento del Comune e di altre istituzioni: la zona, infatti, sarebbe soggetta a vincolo archeologico.

Marano, in tre sradicano un albero di Natale del commerciante: colletta per ricomprarlo