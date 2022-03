Movida a Napoli: decine di veicoli rimossi, una multa per possesso di droga

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei commissariati Decumani e Bagnoli, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza e personale del servizio autonomo della polizia locale del Comune di Napoli, con il supporto del reparto mobile, hanno effettuato controlli nel centro storico e a Bagnoli.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Movida a Napoli: decine di multe a persone e attività, rimossi... I CONTROLLI Napoli, bar vendeva alcolici a minorenni: 30 giorni di chiusura, era... I CONTROLLI Napoli: vendita di alcolici ai minori, chiusa enoteca nel centro...

Nel corso dell’attività sono state identificate 72 persone, controllati 12 esercizi commerciali e, in vico Quercia, sono stati sanzionati tre locali per occupazione di suolo pubblico; sono state altresì contestate 20 violazioni del codice della strada per divieto di sosta, mancata revisione e sono stati rimossi 13 veicoli per sosta vietata.

Inoltre, in via Santa Maria di Costantinopoli una persona è stata trovata in possesso di circa 3,5 grammi di marijuana ed è stata sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Infine, i poliziotti del commissariato Bagnoli in via Coroglio, Discesa Coroglio, via Cattolica, via Nisida, via Bagnoli, via di Pozzuoli, via Caio Duilio e piazza Bagnoli hanno identificato 17 persone e controllato 3 esercizi commerciali.