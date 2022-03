Napoli, nuova sede comitato commercianti Mercato-Lavinaio: «Insieme per il rilancio»

Un nuovo Comitato, una nuova sede per la riqualifica di Piazza Mercato, una delle zone più storiche di Napoli, abbandonata a sé stessa negli ultimi anni.

La sede del "Comitato Commercianti, Mercato, Lavinaio" sarà inaugurata domenica 3 aprile, alle 10.30, a Napoli, in Via Carmine n.30, insieme al Comitato “Parco Marinella” e il “Comitato Residenti del Borgo Antico”.

«L’idea del Comitato, nasce da noi commercianti e imprenditori che ci siamo sentiti e siamo tutt’ora abbandonati dalle istituzioni. -spiega Pietro Esposito, presidente del Comitato- Scendiamo in campo in prima persona per la riqualifica del nostro quartiere».

«La nuova Amministrazione ci ha lanciato un po’ di segnali, -continua Esposito-, ma nulla di concreto. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni locali sul problema e attraverso una serie di iniziative, di interventi di riqualificazione, fare in modo che la gente torni con tranquillità nella zona mercatale più antica della città di Napoli».

Pochi resistono, tra venditori di biciclette, fuochi d’artificio, qualche bar, Piazza Mercato, ormai da anni, è uno spettacolo di degrado e abbandono, provocando la chiusura di numerose attività commerciali.

«Questa zona era il polmone dell’economia napoletana. Ad oggi forse sono 5 le attività ancora aperte. -dichiara Nicola di Frenna, coordinatore territoriale del Comitato- Dopo la presentazione di domenica invieremo i progetti e le iniziative che noi abbiamo stabilito e programmato».

«Penseremo alla riqualificazione territoriale, culturale e turistica abbinati anche al Parco della Marinella. -anticipa di Frenna- C’è già un protocollo presentato alla ex amministrazione ma che non fu preso in considerazione e che proporremmo al sindaco Manfredi e alla giunta».

Il protocollo bocciato da De Magistris nel 2012, prevedeva la ristrutturazione dell’Ex Mercato Ittico e la riqualificazione del Parco della Marinella rendendolo attrazione turistica: «Avevamo immaginato ad un grande street food e ad un parcheggio per bus turistici e camper, così da poter fare un tour storico culturale di Napoli».

All’inaugurazione di domenica è prevista la partecipazione di tante istituzioni tra queste: l’assessora al turismo di Napoli, Teresa Armato, il Presidente della II Municipalità, Roberto Marino, la Presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia, il Presidente della Banca BCC di Napoli, Amedeo Manzo.

«Sono molto contento di poter dare il mio contributo per provare a risanare una delle zone più belle e storiche di Napoli. Non è possibile che nel 2022 in questa zona non è partita ancora la raccoltà differenziata. Lunedì mattina saremo già attivi con le Istituzione e con la società civile per far partire una vera e propria rivoluzione», conclude Gabriele Casillo, coordinatore rapporto con la stampa e Istituzioni.