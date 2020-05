Fase 2 a Napoli, la visiera anti-Covid fatta in casa con la stampa 3D: l'idea di Francesco per aiutare amici e colleghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costruire visiere protettive per famigliari e amici utilizzando la stampa tridimensionale. Non un lavoro ma un passatempo per Francesco Palumbo, un cittadino di Barra, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Da qualche giorno, visti i prezzi spropositati con cui sono vendute nei negozi, Francesco ha deciso di realizzarle per poi donarle a chi ne ha bisogno, ovvero alle tante persone che lavorano a contatto costante con il pubblico.Un processo semplice ma lungo. Per costruire una sola visiera occorre un'oretta di lavoro della stampante 3D. Due gli elementi essenziali: un foglio lucido, doppio e resistente, e un archetto per adattare la visiera alla fronte della persona. Il primo è quello solitamente utilizzato per la rilegatura di fascicoli e documenti, facilmente lavabile e sanificabile, quindi riutilizzabile in diverse occasioni. L'archetto, invece, è interamente disegnato dalla stampante 3D dopo gli opportuni comandi attraverso un apposito software partendo da modelli pubblicati su diverse piattaforme online e fruibili gratuitamente. Utilizzando un filo in plastica totalmente ecologico viene fuori il pezzetto che sostiene il foglio lucido. Ogni archetto pesa circa venti grammi, il foglio molto di meno: ciò rende particolarmente leggera la visiera. Volendo fare due calcoli su un ipotetico pezzo ogni visiera verrebbe a costare pochi centesimi di euro.Francesco e i suoi figli si divertono già da tempo a costruire oggetti con la stampante 3D e questa volta hanno voluto combinare il dilettevole all'utile mettendosi a disposizione di parenti, colleghi e amici che hanno bisogno del dispositivo di protezione in diversi contesti di lavoro. Per molti la visiera risulta più facile da indossare e meno fastidiosa della mascherina che va cambiata costantemente specie nelle giornate in cui fa molto caldo. In ogni caso entrambi sono due dispositivi di protezione indispensabili a evitare che le micro-goccioline di saliva possano raggiungerci e, quindi, creare situazioni di eventuale contagio di virus.Dimensioni e colori diversi per ogni visiera: ci si può sbizzarrire a creare il proprio modello personalizzato. Francesco e i suoi hanno utilizzato la stampante 3D per creare numerosi oggetti, come le bomboniere per una festa di compleanno. Oggi, al tempo del coronavirus, hanno trovato un modo per offrire un minimo supporto a chi ne ha particolare bisogno. Ancora una volta la solidarietà di sta dimostrando un valore fondamentale in questo periodo delicato a causa della pandemia.