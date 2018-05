CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Maggio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 11:11

La trovi dappertutto, hai a disposizione centinaia di pusher al lavoro «acca ventiquattro». Turni e incassi, staffette e pause pranzo, tutto ruota attorno alla marjuana, altrimenti conosciuta come erba, sempre più banalmente ridotta a droga leggera. È questo il primo luogo comune da sfatare: spesso lo spinello a base di marjuana contiene anche oppiacei, sostanze che producono reazioni imprevedibili, che alimentano stati di alterazione e di dipendenza. Ma andiamo con ordine, nel tentativo di spiegare cosa c'è dietro la storia della studentessa milanese che cade dal primo piano di un hotel dopo qualche tiro di spinello (vicenda che produce la denuncia a carico di due compagne di studio della «vittima»).Partiamo da un dato tecnico: sono due i tipi di marjuana che circolano sul nostro territorio, che vanno distinti per provenienza e per «efficacia». Quella tradizionale, per così dire nostrana, proviene dai Monti Lattari o dalla Calabria, potremmo definirla «erba tradizionale» che all'ingrosso viene venduta tra i quattro e i seimila euro al chilo; poi c'è quella di origine olandese, che negli ultimi tempi si sta imponendo sul mercato con il nome di «amnesia», la cui quotazione oscilla tra gli otto e i diecimila euro al chilogrammo, sempre all'ingrosso. In termini di principio attivo, l'amnesia è decisamente più ricca dunque pericolosa, tanto da essere famigerata come «droga dello stupro», dal momento che produce uno stordimento tale da annullare la coscienza del fruitore, abbassando al minimo ogni possibilità di difesa: un annullamento della propria vigilanza che rende impossibile anche conservare il ricordo delle esperienze vissute durante lo «sballo».Tutta un'altra storia, invece, quello che avviene a Napoli da qualche anno. Sono gli esperti della narcotici (parliamo degli specialisti delle principali forze di polizia giudiziaria impegnate sul campo) a lanciare l'allarme. A complicare tutto sono infatti le manomissioni effettuate sul territorio da pusher o preparatori delle bustine vendute all'angolo della strada. In cosa consistono queste manomissioni? Anche l'erba «nostrana», quella che ad esempio proviene dai Monti Lattari e viene venduta all'ingrosso rischia di arrecare danni irreversibili sull'organismo umano. In che senso? Sono le analisi sugli ultimi sequestri di sostanze stupefacenti per così dire «leggere» a confermare l'esistenza di una deriva sempre più pericolosa: è sempre più diffusa l'abitudine di mischiare l'erba al metadone o di spruzzare sulle dosi essiccate alcuni residui di lavorazione dell'eroina, quindi a base di oppiacei. Una bomba tutta locale, insomma nulla di «leggero», secondo i massimi esperti locali del contrasto alla diffusione degli stupefacenti.Facile a questo punto immaginare le conseguenze, specie sugli adolescenti, ignari di fumare - assieme alla marjuana - anche qualcosa di decisamente più dannoso. Qual è la reazione? Crollo della tenuta psicologica, perdita dello stato di coscienza, attacchi di panico, oltre alla possibilità di accusare disturbi allo stomaco e alla testa, fino al rischio di finire in coma. Una «bomba» che produce un boom di ricoveri, specie a ridosso dei week end. Facile anche capire cosa spinge i pusher a confondere le acque e a mischiare le carte in tavola, offrendo ai propri «clienti» roba tagliata in un certo modo: c'è un'esigenza economica, che viene soddisfatta con il metadone (ricavato dai presidi ospedalieri e farmaceutici del distretto sanitario), che consente di usare sempre meno materia prima; poi c'è l'esigenza di creare assuefazione, di adescare i ragazzi, inserendo oppiacei nei principi attivi, creando maggiore dipendenza.