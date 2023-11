Napoli, tenta di sfregiarle con l'acido: condannata a 9 anni e 9 mesi

E' stata condannata a 9 anni e 9 mesi di reclusione (su richiesta di 10) per lesioni aggravate nei confronti di due ragazzine, una delle quali - al momento del fatto - era addirittura minorenne. La donna è stata ritenuta responsabile del tentativo di sfregio a colpi di acido.

Una aggressione avvenuta al termine di un litigio riconducibile a tensioni che da tempo scandivano la vita di un nucleo familiare allargato. Francesca Pierro, è stata ritenuta responsabile di aver confezionato acido, poi gettato contro il viso delle due ragazze - due sorelle - entrambe vittime di questa storia.

Era il 30 maggio del 2022, nei pressi del ponte della Sanità, non lontano da corso Amedeo di Savoia, quando si consuma un atto più unico che raro.

La donna avrebbe affrontato le due sorelle, per poi dare seguito al proprio piano: acido contro il viso, a chiudere - almeno dal suo punto di vista - una querelle sorta in casa - o comunque in un ambiente domestico allargato - per litigi che si trascinavano da anni.