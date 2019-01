Sabato 12 Gennaio 2019, 14:35

Funicolare centrale aperta fino alle 2. Parte da questa sera il prolungamento dell'esercizio per soddisfare le tante richieste degli utenti ma solo per il sabato sera, gli altri giorni chiuderà sempre alle ore 22.. Il prolungamento di orario, in realtà, potrebbe essere esteso con molta probabilità anche alla Linea 1 della metropolitana. Lunedì è previsto un incontro dell'Anm con le organizzazioni sindacali per raggiungere una intesa sull'apertura del metrò (sempre e solo di sabato) fino alle 2 di notte.