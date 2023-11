La Procura generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo per l'omicidio di Ornella Pinto. Niente sconti, per l'ex convivente della docente uccisa due anni fa nella sua abitazione, in zona San Carlo all'Arena.

In aula, il pg Musto ha chiesto la conferma della massima pena per Pinotto Iacomino, che ha sempre provato a difendersi battendo sul delitto non premeditato, ma maturato nel corso di un litigio.