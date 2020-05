Napoli, rifiuti accumulati da mesi a Ponticelli: tre giorni di interventi per rimuoverli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pulizia straordinaria in via dei Mosaici a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli. Da diversi mesi gli spazi pubblici a ridosso dei locali dell'autorità sanitaria erano nel pieno degrado a causa della mancanza di interventi costanti ma anche per l'incredibile inciviltà dei cittadini.A terra non solo rifiuti urbani ma anche carcasse di veicoli. Una situazione igienico-sanitaria preoccupante dovuta alla presenza di erbacce infestati, deiezioni canine e altri rifiuti accumulati nell'area antistante l'ingresso di vari servizi dell'Asl Napoli 1 centro. I locali ospitano il SERD, ovvero il servizio dipendenze, residenza "Viale dei Mosaici" - una struttura assistenziale con venti posti letto - il centro diurno Lilliput e la base logistica del 118. Alla condizione di assoluto degrado si univano i pericoli dovuti alla presenza di numerosi dissesti sulla pavimentazione e sulla rampa di scale e all'illuminazione insufficiente. L'area interessata dagli interventi insiste alle spalle della "Città dei bambini", ovvero l'enorme edificio scolastico che dovrebbe essere in parte riconvertito per altri scopi . Al momento restano in piedi diversi "scheletri" della vecchia scuola, come quello della materna le cui aule sono zeppe di ogni tipo di rifiuto. Una vera e propria discarica creata in un edificio sventrato: servizi igienici e infissi sono stati vandalizzati e trafugati.A richiedere gli interventi erano stati i residenti ma determinante è stata la nota che l'autorità sanitaria ha inoltrato qualche giorno fa all'amministrazione comunale. Per la pulizia sono intervenuti gli uomini della cooperativa 25 Giugno che si sono occupati del verde infestante. Gli operatori della Napoli Servizi hanno messo in sicurezza i numerosi dissesti presenti sulla carreggiata rimuovendo le mattonelle ormai "saltate" da tempo ed eliminando le diverse occasioni di pericolo. Per le carcasse dei veicoli fatti a pezzi interverrà una unità specifica della polizia municipale mentre l'Asia Napoli recupererà i rifiuti accumulati.I residenti e anche alcuni operatori che lavorano in zona insistono sulla necessità di mettere in sicurezza l'edificio dell'ex scuola, un vero e proprio ricettacolo di "monnezza" ordinariamente usato per sversare rifiuti. Sarà importare anche programmare ulteriori interventi per non vanificare gli sforzi realizzati in questi tre giorni di lavoro.