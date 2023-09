Ragazzo ucciso a Napoli, don Maurizio Patriciello abbraccia la mamma di Giogiò a piazza Municipio

«Napoli va restituita ai napoletani perbene. C'è una minoranza di delinquenti che deve essere perseguita, condannata, rieducata». Don Maurizio Patriciello ha partecipato oggi a Napoli al presidio in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso in una lite in piazza Municipio. Il sacerdote ha abbracciato e incontrato la mamma del giovane, Daniela Di Maggio. «A 16 anni - ha sottolineato il sacerdote - questi giovani non sono più minorenni. Ora bisogna cambiare».

«Il funerale di Giovanbattista deve essere il funerale del riscatto di Napoli.

Deve essere un evento storico, sia la rinascita della città». Daniela, tra le lacrime, ha sollecitato una grande mobilitazione per il giorno delle esequie, ancora da fissare ma che si terranno probabilmente mercoledì. «Chiedo a tutti i musicisti di parteciparvi. Lo chiedo a Osimhen e ai calciatori del Napoli: vi prego, partecipate anche voi. Così in tanti e tanti verranno e la brutta gente della città tornerà nelle saettelle (i tombini, ndr)».