La spiaggia della Mappatella alla Rotonda Diaz di Napoli da anni vede la presenza di abusivi che affittano irregolarmente sedie ed ombrelloni ai bagnanti. Quest'anno per incrementare gli incassi i gestori avevano pensato di installare una piscinetta fuori terra, riempita con un allaccio abusivo alle docce pubbliche comunali destinate ai bagnanti. Diversi cittadini avevano segnalato la questione al deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«Dopo aver ricevuto la segnalazione dai cittadini abbiamo allertato la Guardia Costiera e la Finanza che hanno riscontrato ciò che era stato denunciato. Gli abusivi che affittano sdraio ed ombrelloni si erano anche allacciati abusivamente alle docce pubbliche comunali per realizzare su pubblica area una piscinetta per i loro bambini e i loro amici. Gli agenti hanno provveduto a smantellare tutto visto che era in programma di realizzare addirittura una seconda piscina ancora più grande il cui ingresso, dietro pagamento, sarebbe stato destinato ai bagnanti che ne facevano richiesta. Il tutto a spese della collettività visto che utilizzavano l'acqua pubblica» ha aggiunto Borrelli con il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.