Coronavirus a Capri, arrivate sull'isola le mascherine inviate dalla Regione Campania

Sono arrivate stamattina a Capri le mascherine di protezione inviate nell'ambito del programma di acquisto e distribuzione promosso dalla Regione Campania e voluto dal governatore Vincenzo De Luca in favore delle famiglie residenti su tutto il territorio regionale.



La consegna è stata effettuata con la motovedetta CP 280 della Capitaneria di Porto di Napoli con la collaborazione delle Capitaneria di Porto di Capri, Ischia e Procida.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Capri i colli contenenti circa 6.000 mascherine sono stati prese in carico sulla banchina del porto dai funzionari del Comune e dai componenti della Protezione Civile che provvederanno alla distribuzione.Le mascherine inviate ai sindaci dall’Unità di Crisi Regionale in numero di 3.093 per il Comune di Capri e 2.700 per il Comune di Anacapri, saranno distribuite in numero pari ai nuclei familiari in confezioni contenenti numero due mascherine filtranti in materiale idrorepellente e sanitizzabile.Le mascherine della Regione Campania vanno ad aggiungersi a quelle già acquistate e distribuite dai Comuni a pochi giorni di distanza dell’avvio dell’emergenza dovuta alla pandemia del covid-19.