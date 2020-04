Covid-19 Italia, bollettino: prosegue calo malati (-680), 63120 guariti (+2622), 26384 morti (+415). Positivo 3,7% dei tamponi: mai così pochi

Il bollettino Coronavirus in Italia del 25 aprile 2020 segna 105.847 attualmente positivi. Si conferma quindi il calo delle persone che in questo momento sono malate nel nostro Paese: meno 680 in un giorno. Di tutti i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore solo il 3,7% è risultato positivo: mai così pochi. I contagi totali dall'inizio della pandemia (compresi morti e guariti) sono ad oggi 195.351, con un incremento di 2.357 rispetto a ieri. Netto aumento dei guariti: sono 63.120, 2.622 in più. Il totale dei morti è arrivato a 26.384, 415 nelle ultime 24 ore. Tra i dati da evidenziare, c'è il sorpasso del Piemonte sull'Emilia Romagna come numero di casi totali: 24.426 contro 24.209.

LEGGI ANCHE Coronavirus, a Roma 28 nuovi contagi ma zero decessi. Lazio, 92 casi, 3 morti e 20 guariti

CLICCA QUI per scaricare il bollettino in Pdf

Calano per la prima volta i pazienti in isolamento domiciliare. Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri. 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri. 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, in calo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza di 74 pazienti.

Migliorano i dati in Lombardia. In Lombardia le persone contagiate dal coronavirus sono 71.968 con un aumento di 713 casi con 12.642 tamponi, in miglioramento rispetto a ieri quando i nuovi casi positivi erano stati 1.091. I morti sono 13.269, con 163 nuovi decessi, mentre ieri erano stati 166. Continua il calo dei posti letto occupati sia nelle terapie intensive (724, -32) sia negli altri reparti (8489, -302). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia che oggi non ha tenuto la consueta diretta facebook.

Migliorano anche i dati in tre delle province lombarde più colpite dal virus: continuano a scendere i nuovi positivi a Bergamo (+45 oggi, +56 ieri), a Brescia (+65 oggi, +167 ieri) e a Cremona (+39 oggi, +60 ieri). In netto calo i contagi a Pavia (+45 oggi, +117 ieri), mentre peggiora il dato di Lodi dove ieri c'erano stati 3 soli nuovi casi mentre oggi sono 67.

Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall'emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell'area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città. Ieri c'erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

LEGGI ANCHE Coronavirus, mini-corteo a Roma per il 25 Aprile. Ira di Salvini

DATI REGIONE PER REGIONE

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 34.473 i malati in Lombardia (105 in più rispetto a ieri), 12.347 in Emilia-Romagna (-162), 15.502 in Piemonte (+111), 9.432 in Veneto (-247), 6.146 in Toscana (+13), 3.433 in Liguria (-4), 3.272 nelle Marche (-1), 4.561 nel Lazio (+69), 2.935 in Campania (-8), 1.744 nella Provincia di Trento (-83), 2.919 in Puglia (-14), 1.084 in Friuli Venezia Giulia (-236), 2.272 in Sicilia (-48), 2.061 in Abruzzo (-18), 1.035 nella provincia di Bolzano (-58), 297 in Umbria (-25), 794 in Sardegna (-10), 811 in Calabria (-10), 313 in Valle d'Aosta (-41), 218 in Basilicata (-11), 198 in Molise (-2). Quanto alle vittime, se ne registrano 13.269 in Lombardia (+163), 3.347 in Emilia-Romagna (+44), 2.767 in Piemonte (+68), 1.288 in Veneto (+44), 760 in Toscana (+18), 1.093 in Liguria (+17), 874 nelle Marche (+9), 387 nel Lazio (+3), 341 in Campania (+5), 400 nella provincia di Trento (+11), 391 in Puglia (+8), 263 in Friuli Venezia Giulia (+5), 224 in Sicilia (+6), 293 in Abruzzo (+7), 265 nella provincia di Bolzano (+2), 63 in Umbria (+1), 103 in Sardegna (+1), 80 in Calabria (+0), 130 in Valle d'Aosta (+1), 25 in Basilicata (+1), 21 in Molise (+1). Ad oggi sono stati effettuati 1.707.743 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.186.526 persone. L'incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 65.387. Degli oltre un milione e 700mila tamponi, oltre 790mila sono stati eseguiti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA