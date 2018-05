Giovedì 17 Maggio 2018, 21:14 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 21:14

Tanta paura a Poggiomarino per un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato in via Fontanelle, all'interno di un deposito di angurie, di proprietà di un'azienda ortofrutticola. Ad andare in fiamme sono stati macchinari, celle frigorifere ed altre attrezzatura in plastica: una circostanza che ha fatto sviluppare una enorme nuvola di fumo nero, visibile non soltanto a Poggiomarino ma anche dai Comuni limitrofi. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco: c'è voluto molto tempo per domare le fiamme. Forze dell'ordine al lavoro per verificare l'origine del rogo che, comunque, non dovrebbe essere doloso.