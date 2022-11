Vomero, controlli della polizia municipale: 161 veicoli prelevati

Controlli della polizia municipale nelle strade della movida vomerese via Bernini, via Aniello Falcone, via Raffaele Morghen, via Francesco Cilea, via Mattia Preti, via Alessandro Scarlatti, via Filippo Cifariello, via Eduardo Suarez e via Massimo Stanzione.

Sono stati prelevati 161 veicoli ed emessi 195 verbali a carico di trasgressori tutti responsabili di aver parcheggiato le proprie auto o in prossimità di attraversamento pedonale o alla fermata dei bus. Verifiche rivolte anche alle attività commerciali e ai locali di ritrovo, con sanzioni a carico di dodici esercenti per l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie, installazione di tende senza la necessaria autorizzazione e per lo smaltimento irregolare dei rifiuti. Nel corso delle stesse operazioni sono stati controllati e multati tre ambulanti privi di autorizzazione.

Il personale del gruppo Git motociclisti, operando nella zona del lungomare e del centro – in piazza Vittoria, in piazza Municipio, in piazza Bovio ed al Corso Umberto – ha controllato ventitré veicoli procedendo al sequestro o fermo amministrativo di due di essi. Diverse le illiceità accertate: conducenti di vetture sprovviste di assicurazione, patenti scadute, veicoli con targhe straniere non registrati al Reve e motociclisti privi di casco protettivo.

Come ogni fine settimana, assicurando il presidio dell’area fino alle ore 24, la Municipale ha impiegato tre pattuglie automontate con nove operatori per il pattugliamento costante di piazza Garibaldi e delle strade limitrofe, ai fini della prevenzione dei reati di microcriminalità e dell’abusivo svolgimento dei mercatini di indumenti e materiali usati.