Palazzo Fuga, il ministro Sangiuliano a Napoli: stanziati 33 milioni di euro in più

Altri 33 milioni di euro per Palazzo Fuga, che si aggiungono ai 100 milioni già stanziati. Li annuncia il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante la presentazione della nuova sezione al Mann, la Campania romana, nella sua terza visita nel museo archeologico di Napoli.

«Qui c'è il mio cuore, vorrei vedere il Mann 2 e dopodiché potrei andare anche in pensione. Sarò un martello pneumatico», dice con determinazione e ironia.

Quanto si vandali che imbrattano i monumenti, il ministro annuncia che è allo studio una sanzione amministrativa da far comminare ai prefetti per far pagare ai vandali il le spese per ripulire statue e fontane e quant'altro. E Sangiuliano, che si dichiara tifosissimo, lancia un appello ai concittadini perché non imbrattino la storia durante i festeggiamenti per lo scudetto.

In giornata, in presenza di Sangiuliano, si insedia anche il tavolo tecnico per avviare i lavori nell'ex Albergo dei Poveri.