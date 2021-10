Poste Italiane: annulli per Enrico Caruso a Sorrento e alla casa Museo di Napoli

In occasione alla recente emissione del francobollo dedicato al tenore Enrico Caruso, la Casa Museo Enrico Caruso ha previsto con Poste Italiane un servizio filatelico temporaneo per dare ulteriore risalto e valore al leggendario cantante e a Napoli, sua città natale. A tal fine, domani, sabato 30 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso la casa museo in via santi Giovanni e Paolo 7, dove Caruso nacque il 25 febbraio del 1875, sarà presentato il folder contenente il francobollo commemorativo realizzato in occasione del centenario della morte del grande tenore napoletano e sarà possibile ricevere l’annullo del francobollo con il timbro dedicato, recante l'immagine del logo della Casa Museo Enrico Caruso di Napoli, disegnato dal maestro Riccardo Zagaria.

Per l'occasione saranno esposti i pannelli esplicativi sulla vita del “Tenorissimo” donati dal professor Carlo Postiglione, presidente dell'associazione culturale Megaris, e sarà possibile effettuare una visita al museo, che di recente si è arricchito delle donazioni del grande collezionista carusiano, Luciano Pituello.

All'evento, aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati carusiani ed ai collezionisti, interverranno, con Lello Reale, presidente dell’associazione Casa Museo Enrico Caruso e Gaetano Bonelli, direttore della Casa Museo, le autorità cittadine e della regione e, tra gli altri, il pronipote Federico Caruso, il presidente del comitato per le celebrazioni del centenario onorevole Franco Iacono e lo storico carusiano Guido D'Onofrio.

Poste Italiane, intanto, su richiesta della fondazione Sorrento ha già previsto per oggi un servizio filatelico temporaneo presso il Teatro Tasso di Sorrento, città in cui il tenore trascorse gli ultimi anni della sua vita. Dalle ore 16:00 alle ore 21:00 sarà possibile acquistare folder, bollettini illustrativi, cartoline e tessere dedicati al “Tenorissimo”, ricevendo gratuitamente l’annullo filatelico. L’appuntamento sarà arricchito da un concerto nel quale tre tenori sul palco del Teatro Tasso renderanno omaggio a Caruso con un concerto che avrà inizio alle ore 19:00.