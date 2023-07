Teatro San Carlo di Napoli, Fuortes nuovo sovrintendente ma la Regione Campania si astiene

Fumata bianca per Carlo Fuortes, ex amministratore delegato della Rai, indicato come nuovo sovrintendente del teatro lirico di Napoli, al termine del consiglio di indirizzo cominciato alle 13 e durato poco più un'ora.

La scelta del manager romano 63enne, chiamato a subentrare a Stéphane Lissner, mandato in pensione per decreto, è stata formulata con il consenso di quattro componenti su cinque, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, solo la Regione Campania si è astenuta («Tutto bene», si limita a dire Riccardo Realfonzo lasciando la riunione per primo).

A questo punto non resta che attendere l'ok del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, solo teoricamente, potrebbe esercitare potere di veto.

«Ci auguriamo una risposta in tempi molto brevi, l'auspicio è che il nuovo sovrintendente possa iniziare la propria attività il primo settembre», dice Manfredi. «La Regione ha comunque espresso una valutazione positiva sulla scelta», chiarisce il primo cittadino e aggiunge: «Io mi aspetto che continui la qualità artistica e si potenzi la parte gestionale e amministrativa e si riesca ad avere una rete di sostenitori privati, perché non possono bastare solo le risorse pubbliche».

Da parte del manager c'è la disponibilità a ricoprire l'incarico, anche senza l'unanimità da lui chiesta come condizione indispensabile.

Cinque gli anni di mandato previsti nella proposta.