Gli allievi della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo in scena per lo spettacolo di fine anno

Il sipario si alzerà alle 20.30 di martedì 11 luglio per le allieve e gli allievi della Scuola di ballo più antica d’Italia, quella del Teatro San Carlo. In scena le coreografie preparate per lo spettacolo di fine anno, che vedrà i ragazzi impegnati in una performance suddivisa in tre sezioni: tecnica, repertorio e danza moderna. La Scuola di ballo del Teatro San Carlo è diretta dal 2015 da Stéphane Fournial.

La parte tecnica si aprirà con la celebre Marcia Radetzky per i corsi inferiori e a seguire, per i corsi superiori, estratti dalle sinfonie di Aleksandr Glazunov un autore particolarmente legato al balletto classico: il compositore russo è noto infatti per aver composto le musiche del balletto Raymonda.

In tutte le coreografie le allieve e gli allievi sono coinvolti in maniera sinergica e trasversale.

Nella seconda parte saranno presentati brani dal repertorio classico, estratti dalla suite dal secondo atto di La Bayadère, con musiche di Aloisius L. Minkus e le coreografie di Marius Petipa, rivisitate per l’occasione. Gli allievi dei corsi inferiori (dal 2° Corso Propedeutico) e del Triennio Accademico portano in scena le ambientazioni esotiche di un grande classico del repertorio del balletto.

Infine alcuni allievi selezionati porteranno in scena il brano No Limits, un inedito remix musicale in cui in un contesto scenico astratto, l’energia generata dalla musica e dai giovani corpi degli allievi si propaga e si moltiplica in una costruzione coreografica che trae ispirazione da mondi diversi e lontani, eppure reali e vicini. Le percussioni e i violoncelli accompagnano in un crescendo, non senza pause e rallentamenti, la volontà dei corpi di trovare spazio, esprimersi, respirare. Lo spazio diventa una reale opportunità di condivisione, esprimersi è una scelta alimentata dalla gioia e dalla passione, respirare è la condizione irrinunciabile per vivere e danzare.

Tutte le coreografie dello spettacolo di fine anno sono state curate da Rossella Lo Sapio, anche docente della Scuola. Il repertorio è stato curato e rivisitato dal Direttore Stéphane Fournial. In apertura e chiusura brani di Čajkovskij sulle cui note si esibiranno tutti gli allievi.