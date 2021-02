Bassolino candidato sindaco di Napoli, de Magistris: «È l'immagine della crisi rifiuti, Clemente ne sarà avvantaggiata»

«La candidatura di Bassolino? Fermo restando il sincero rispetto nei confronti delle persone che decidono di candidarsi a sindaco, perché fare il sindaco è difficile, è complicato e metterci la faccia è sempre un gesto da rispettare, sinceramente trovo davvero non sostenibile una proposta di questo tipo». Così all'Adnkronos il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta la candidatura di Antonio Bassolino, annunciata questa mattina dall'ex primo cittadino napoletano ed ex governatore campano.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Antonio Bassolino candidato sindaco di Napoli: «Sento il dovere... LA POLITICA Elezioni comunali a Napoli, De Luca prepara il piano B: un candidato...

Secondo de Magistris «c'è un tema generazionale, di innovazione in politica, soprattutto nei riguardi di chi per 20 anni nel bene e nel male ha governato i nostri territori. Il giudizio su Bassolino è consegnato alla storia e, spiace dirlo, nonostante lui ultimamente cavalchi la storia delle assoluzioni, la storia lo consegna all'immagine dei rifiuti. La sua immagine è associata al peggior periodo della storia di Napoli, quando nel mondo si associava la città all'immagine della munnezza. Lo sappiamo noi cosa è significato togliere quei rifiuti dalla strada e togliere quell'immagine».

L'opinione di de Magistris è che «Bassolino avrebbe fatto meglio a evitare questo passaggio, in modo di essere ricordato magari per quei primi due anni dopo la sua prima elezione nel 1993, quando ci fu quella ventata di ottimismo che poi ha profondamente tradito da sindaco e soprattutto da presidente di Regione».

«Ringrazio Antonio Bassolino della sua candidatura, perché è un elemento in più per votare Alessandra Clemente» ha proseguito il sindaco di Napoli. «Alessandra - spiega de Magistris - rappresenta la continuità nel cambiamento generazionale e ha dimostrato in tanti anni di lavorare per la città, esclusivamente per il bene comune, per il popolo napoletano e quindi non per interessi di parte o di partito, men che mai per rovinare l'immagine della città. Quindi credo che la candidatura di Bassolino ci aiuti».

Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA