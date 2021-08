De Luca contro de Magistris: «Il più grande disastro amministrativo del mondo occidentale»

Parla dei trasporti, dei problemi che rischiano di bloccare ancora di più la città di Napoli, come la paventata chiusura della funicolare di Chiaia. E, in merito, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb, non lesina critiche all'amministrazione uscente del sindaco Luigi de Magistris: «Il più grande disastro amministrativo non dell'Italia ma del mondo occidentale».

«Cercheremo di capire se ci sono margini per evitare la chiusura della funicolare, un altro grande risultato di questa amministrazione...!», ha aggiunto.