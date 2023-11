De Luca, il retroscena da Fedez: «Pensai di dire basta dopo aggressione ai miei figli»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha regalato alcuni retroscena nel podcast «Muschio Selvaggio» su Youtube, mostrando grande empatia con gli intervistatori Fedez e Davide Marra, in arte Mr. Marra.

L'intervista ha portato alla luce il lato sensibile del politico, specialmente in due frangenti; alla domanda di Mr. Marra «c'è stato nel corso del suo lungo percoso politico un momento in cui è crollato a tal punto da dire non voglio più provarci?» De Luca ha risposto parlando della propria famiglia: «Gli unici momenti in cui ho avuto pentimenti, rimorsi, rabbia sono i momenti nei quali hanno aggredito mediaticamente i miei figli».

«Hanno cercato di far pagare ai miei figli quello che volevano far pagare a me.

Prima della fine dell'episodio De Luca ha voluto esprimere la sua solidarietà e la sua stima nei confronti di Fedez e dire la sua sul problema riguardante la salute che il rapper milanese ha affrontato: «Tu hai avuto un'esperienza umana terribile. Tu hai affrontato un tumore, hai avuto un'operazione chirurgica poi una seconda hai affrontato queste prove della vita con un coraggio con una generosità… sei riuscito a utilizzare questi tuoi momenti difficili per dare coraggio agli altri. Hai dimostrato di essere un uomo».

Le parole del presidente hanno commosso Fedez e i due hanno concluso l'episodio con una reciproca dichiarazione di affetto.