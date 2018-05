«Qui c'è un comportamento che, a dire di tutti, non ha nulla a che vedere con la politica e con le istituzioni. Non è una dialettica sui temi e chi ha ascoltato quell'audio mi dica se si parla di politica, di istituzioni o di altro». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai giornalisti che chiedevano un commento alle dichiarazioni del presidente della Regione De Luca nell'audio diffuso nei giorni scorsi. De Magistris, nell'affermare di «non voler entrare nella logica del botta e risposta», ha evidenziato: «Nella mia vita istituzionale, sia da magistrato che da europarlamentare e da sindaco, non ho mai visto una persona che ricopre incarichi istituzionali comportarsi in questo modo. Il lavoro che facciamo - ha aggiunto - lo valuterà il popolo napoletano. La nostra città - ha proseguito - oggi senza risorse economiche e con il contrasto, l'avversione e addirittura il rancore, l'odio e la violenza da parte di alcuni e senza aver mai avuto istituzioni amiche e nemmeno neutrali, è prima in Italia e tra le prime in Europa per crescita culturale e turistica».

«Sarei disposto a incontrare De Luca anche stasera perché le istituzioni vengono prima di tutto. Questa è la differenza tra me e altri» ha poi aggiunto il sindaco. «Noi vogliamo avere un rapporto corretto con le istituzioni e anche con chi ogni giorno esprime odio e violenza nei nostri confronti».

Lunedì 21 Maggio 2018, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA