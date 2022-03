De Magistris contro l'Università Federico II: «Maggiore evasore di tasse di Napoli»

«Il maggior evasore di tasse di Napoli è l'Università Federico II, con un debito di ben 13,8 milioni di euro. Sì, è proprio l'ateneo che è stato guidato fino a poco tempo fa dall'attuale sindaco Gaetano Manfredi». Lo scrive sui social Luigi de Magistris, fondatore e presidente del movimento politico Dema ed ex sindaco di Napoli dal 2011 al 2021.

«Sono 285 enti privati e pubblici per un debito totale di 154 milioni di euro - aggiunge de Magistris - e 93 persone fisiche per un debito di 16 milioni di euro relativo agli anni d'imposta compresi tra il 2012 e il 2020. Spesso la città è stata tacciata di ignominia a causa dell'alto tasso di evasione dei tributi locali, sarebbe stato bene specificare chi sono gli evasori, invece si è sempre preferito alimentare una narrazione fondata sullo stereotipo dei napoletani descritti come un popolo di furbetti in modo da tutelare i potenti ed addirittura istituzioni ed addossare le colpe ad un'intera comunità», conclude de Magistris.