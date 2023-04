Autismo, Forza Italia annuncia «aiuti concreti per ragazzi e le loro famiglie»

Nello scorso consiglio comunale di Napoli, il gruppo consiliare di Forza Italia ha presentato un ordine del giorno: «Affinché si istituisca un tavolo permanente interistituzionale tra comune, regione, Asl e associazioni dei genitori che raccolga e affronti le numerose problematiche riguardanti i ragazzi con spettro autistico. Oggi, con la maggiore età, i ragazzi autistici vengono assistiti dalla sezione dell'igiene mentale. Negli ultimi mesi, però - evidenzia il gruppo di Forza Italia - abbiamo raccolto le numerose istanze di associazioni e famiglie con genitori di ragazzi autistici, che spesso sono abbandonati a loro stessi e che devono continuamente fare ricorso a proprie spese per affrontare ogni problematica che si presenti».

«Siamo felici che l'odg sia stato approvato all'unanimità, accogliendone dunque il tema e la rilevanza, ma questo per noi di Forza Italia è solo un primo passo, non di certo un punto di arrivo. Stiamo preparando un convegno prossimamente che avrà al centro proprio il tema dell'autismo dopo i 18 anni, cercando di far arrivare fino a Roma le nostre istanze. Queste famiglie non vanno lasciate sole, questi ragazzi non possono essere lasciati soli; è compito delle istituzioni occuparsi di tali problematiche», conclude la nota.