Napoli, l'assessore Chiara Marciani incontra le associazioni giovanili

Nella giornata di martedì 5 luglio, presso Palazzo San Giacomo, i segretari e rappresentanti cittadini delle diverse giovanili di Napoli: Emanuele Papa per Lega Giovani, Silvio Di Mare e Marco Spina per Federazione Giovanile Repubblicana, Marco Cavaliere per i Giovani Democratici, Antonio Mariottino per Forza Italia Giovani, Antonio Quaranta per Gioventù Nazionale, Simone Magro per la Federazione dei Giovani Socialisti, Davide Ramondini per Stand Up Napoli, Amedeo Di Maio per il Fronte Monarchico Giovanile, il Consigliere della V Municipalità Giulio Delle Donne e Francesco Miragliulo e Luca Sorrentino per Articolo 1, hanno incontrato l'assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani.

L'obiettivo è stato quello di avviare un dialogo tra istituzioni e forze politiche giovanili finalizzato a rendere la città un luogo più vivibile per le giovani generazioni, partendo dalle prospettive lavorative ed occupazionali e puntando sul potenziamento dei trasporti, l'ampliamento dei luoghi di aggregazione giovanile, l'apertura del forum dei giovani cittadino, e tanti altri obiettivi da raggiungere con l'ausilio dei fondi stanziati a bilancio e con quelli in arrivo con il Pnrr.