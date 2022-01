Patto per Napoli, Bassolino: «Risanamento della città dipende da tutti noi»

Era evidente nei mesi scorsi l'assoluta improbabilità di una legge soltanto per Napoli, è molto più ragionevole ed era prevedibile una legge per più città. C'è un contributo importante per la nostra città e penso che sia stato e sia importante l'impegno anche del presidente del consiglio Draghi oltre che dei ministeri, della nostra amministrazione e di tutto il governo».

Lo ha detto il consigliere del gruppo misto, Antonio Bassolino, intervenuto nel dibattito sul patto per Napoli. Bassolino ha sottolineato che il risanamento della città «dipende da tutti noi e penso che oltre a questo contributo nazionale e alle scelte concrete e pratiche che dobbiamo fare, a noi serva una risorsa molto significativa, una risorsa molto politica: la fiducia della città».