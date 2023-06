Biblioteca nazionale di Napoli, visite guidate negli appartamenti reali di Maria Carolina e Ferdinando

Mercoledì 21 giugno alla Biblioteca nazionale di Napoli Maria Iannotti, Manlio Russo, Diana Facchini, Giovanna De Rosa e Elena Primicile Carafa accompagneranno napoletani e turisti in un'esperienza immersiva ricca di suggestioni negli appartamenti reali di Maria Carolina e Ferdinando e nella Sala del Camino.

Il documento visivo e gli oggetti in mostra sono la restituzione di un progetto che ha sostenuto fino ad esplorare il mondo interno sonoro per utilizzarlo in chiave relazionale e poter esprimere l’indicibile, attivare le risorse presenti verso la creatività e poter ascoltare il proprio disagio e la propria “stranezza” in una chiave diversamente interessante per recuperare una dimensione analogica nel racconto e nella relazione.