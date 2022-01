Fede e Arte insieme per «animare» la novena al santo patrono: così il parroco della chiesa Colleggiata di Marigliano ha dato vita a un percorso che porterà i fedeli (e non) alla festività di san Sebastiano martire. Tanti gli artisti che hanno aderito all'iniziativa:

De Vivo, Silvestrino, Devastato, Marone, Spera, Bozzaotra, Lombardi, Del Giudice, Iorio le cui opere si potranno ammirare tra la piazza e la chiesa.

«L’idea è quella di condividere in tempo in cui la parola, espressa nella preghiera della comunità nella chiesa Collegiata, diventa poi “fenomeno” nell’opera che ciascuno ha prodotto. La suggestione creativa può trarre ispirazione dalla vita di san Sebastiano, dalle sue virtù o azioni», ha spiegato monsignor D'Onofrio che ha poi aggiunto, illustrando il progetto agli artisti: «Ciascuno di voi si senta libero di esprimersi secondo il proprio stile e sensibilità. Immortaleremo questi momenti creativi con l’aiuto della fotografa Silvia Durante, per poterne fare poi un piccolo catalogo. Ad Antonio Porcelli ho chiesto una mano per questa realizzazione».