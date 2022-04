Napoli, Goethe institut e Modernissimo insieme per proiezione «The case of you»

Montagskino – I tedeschi del lunedì arriva al suo sesto appuntamento con il cinema tedesco e alla presentazione di un film di grande attualità e impatto sul dibattito #MeToo. Tematizza l'abuso di potere nelle istituzioni e particolarmente nell'industria delle arti dello spettacolo. Un must-see per chiunque interessato alla domanda sui limiti dell'arte. Quanto lontano l'arte può andare? Come si può evitare che questi confini non siano trasgrediti? Pluripremiato, tra gli altri, vincitore del prestigioso Premio del cinema documentario tedesco nella categoria Cultura, «The Case You» (Ger 2020) di Alison Kuhn racconta di fatti purtroppo quotidiani, ma non ancora arrivati nella coscienza di molti.

Dopo la proiezione al Cinema Modernissimo Isabelle Bertges, una delle protagoniste del documentario, incontra il pubblico napoletano. Sinossi: Su un palcoscenico vuoto, il teatro d'improvvisazione viene usato per ricostruire un'esperienza vissuta qualche anno prima sia dalla regista che dalle attrici, tutte protagoniste di un casting durante il quale venne chiesto loro di dare più di quanto fossero disposte a fare. Sul palco le donne recitano ciò che ricordano: le violenze sessuali, le intimidazioni, lo smarrimento. E parallelamente raccontano in una serie d’interviste a tratti molto schiette, altre volte estremamente toccanti quanta rabbia, vergogna o rammarico provino per quell’esperienza.

Due anni dopo il casting, le donne hanno saputo per caso che il regista aveva usato le riprese del casting per un film documentario, all'insaputa delle partecipanti. Alcune di loro hanno intentato una causa contro i produttori. Il film non può essere proiettato fino a quando non viene raggiunto un verdetto sulla causa. Alison Kuhn vuole illustrare un caso che non solo si occupa del passato, ma aiuta a cambiare il futuro: la ricostruzione di quegli eventi spiega in generale quanto sia ancora facile esercitare il potere nel mondo del cinema, e quanti danni possa arrecare un tale abuso di potere.