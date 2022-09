Aperitivo con l'autore, Marco Masullo ospite alla libreria «Libertà» di Torre Annunziata

Marco Marsullo, autore del romanzo «Tutte le volte che mi sono innamorato», Feltrinelli editore, sarà ospite della libreria «Libertà» di Torre Annunziata, in Corso Vittorio Emanuele III, 417, giovedì 29 settembre ore 18.30. Il gruppo di lettura della libreria accoglierà lo scrittore napoletano e chiacchiererà con lui del libro. La voce narrante del romanzo è quella di Cesare, maestro napoletano, con le idee confuse sull'amore. Tanto romantico quanto cervellotico, si nasconde dietro teorie improbabili e comici segni del destino, ma in realtà soffre per un passato di storie sbagliate, incontri surreali, colpi di fulmine e bruschi risvegli, mentre i suoi amici sembrano (forse) aver capito tutto prima di lui.

Cesare vive con il gatto Thiago, gira per la città sulla sua vespa, ha un discreto successo con le ragazze, eppure sempre più spesso la notte torna a casa con un peso sul cuore. Quando il suo amico Sandro, prossimo alle nozze, gli consegna l'invito con un «+1» che campeggia beffardo accanto al suo nome, Cesare decide di raccogliere la sfida: ha sei mesi per arrivare al ricevimento con una fidanzata. Marco Marsullo, classe 1985, ci propone un romanzo ironico, che scherza con i luoghi comuni ma indaga anche i sentimenti e ci ricorda che le relazioni d'amore sono viaggi e che le ricette uniche non esistono.