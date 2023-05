«Cuore di Napoli», evento a Montesanto tra installazioni artistiche e coinvolgimento collettivo

#CuorediNapoli torna per la sua VI edizione a Napoli nel quartiere di Montesanto sabato 13 maggio 2023.

L’intera comunità sarà coinvolta attivamente nella manifestazione e le strade del quartiere accoglieranno esibizioni musicali, a cappella e installazioni artistiche interattive.

#CuorediNapoli è un progetto artistico relazionale, ideato dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

È un format, realizzato a Napoli in 5 diverse edizioni e con una sesta edizione che vedrà la sua conclusione il 13 maggio del 2023 nel quartiere di Montesanto.

L’appuntamento di quest’anno è svolto in collaborazione con la Commissione Cultura del Comune di Napoli e l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, la Municipalità 2 del Comune di Napoli.

Per questa occasione sono stati coinvolti EAV S.r.l., D.M. Service e Associazione 400ml come partner ufficiali dell’evento e Radio Punto Zero come media partner.

Il tema di questa nuova edizione, atto d'amore, è legato a un insieme di gesti virtuosi e consapevoli, una dichiarazione, una necessità di affermare l’amore per la città che sta vivendo un fermento crescente, un sentimento che si amplifica costantemente e diventa sorprendentemente concreto: una felicità che fa battere i cuori all’unisono, con la stessa forza che smuove onde e nuvole. Per cavalcare questa euforia collettiva che ha tinto di azzurro la città, il frammento d’opera (spilla) di #CuorediNapoli si tinge d’azzurro in un’edizione limitata in vista dell’opera-evento.

Il territorio di Montesanto verrà assunto come campo di azione in cui realizzare una grande scultura antropologica relazionale. Tra le installazioni artistiche, che si incontreranno lungo il percorso dell’opera evento, panieri luminosi calati dai balconi delle abitazioni del quartiere; piccole creature luminose dall’anima in filo di ferro, sospese tra i rami degli alberi; 101 bandiere colorate con altrettante differenti frasi sul senso di appartenenza e d'identità della comunità di Montesanto, con cui gli studenti del laboratorio di NTA hanno condiviso per lunghi mesi esperienze, finalizzate a coinvolgimento e alla partecipazione di ciascun abitante e commerciante del quartiere, tutti protagonisti dell’opera #CuorediNapoli.

Le bande itineranti accompagneranno le persone che parteciperanno al flusso della festa collettiva lungo un percorso, scandito da musica e azioni spontanee, come “tavolate” che verranno allestite nei “vicoli in festa” o dall'offerta di cibi e bevande, distribuiti dai commercianti di Montesanto.

L'edizione ##CuorediNapoli 2023 verrà realizzata con la partecipazione del collettivo artistico Disintegrati. La loro azione si condenserà in un'opera evento chiamata Stamm' sott' 'o cielo - edizione Stratosferica, ospitando all’interno del Parco Sociale dei Ventaglieri musicisti, Dj, artigiane e artigiani, illustratrici e illustratori, writers, collettivi e associazioni che accompagneranno la festa. All’interno del Parco sarà presente una tavolata a cui parteciperanno i Commercianti che hanno deciso di adottare il segno ##CuorediNapoli.