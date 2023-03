Edenlandia Napoli, il 18 e 19 marzo si gioca con il camaleonte Carletto per il Sofficini Day

Sarà un week end all’insegna del divertimento e del gusto, quello in programma a Edenlandia i prossimi 18 e 19 marzo.

Per l'occasione, il più grande parco divertimenti di Napoli spalancherà i cancelli allo stuzzicante sofficini days targato Findus.

Così, anticipando la “Giornata Internazionale della Felicità”, prevista per il 20 marzo, i più piccoli e non solo, a partire dalle 10, potranno gioire lasciandosi travolgere da sfide, giochi, animazione e incontri magici con il simpatico Carletto.

Due giornate intense, traboccanti di divertimento, che vedranno protagonista l'iconica crepe ripiena, che da oltre 40 anni porta il sorriso e il buonumore sulle tavole degli italiani. A movimentare l'evento, il “Sofficini Party game”, caratterizzato da un grande e comodo divano dove accomodarsi per giocare in totale relax e da un maxi pulsante per prenotare le risposte alle varie domande del quiz.

In regalo, a tutti i partecipanti un kit per riproporre a casa il momento allegria durante il proprio Sofficini party. Ma non è tutto. Edenlandia, casa del divertimento cittadino, per tutti i prossimi weekend accompagnerà fino a Pasqua il suo pubblico snocciolando tante attività gratuite, dai laboratori a tema al “truccabimbi", fino all'ormai tradizionale caccia alle uova.