“IncantiAmoci a Sorrento”, al via la terza edizione

“IncantiAmoci a Sorrento”: nella Chiesa dell'Addolorata ha preso il via la terza edizione della kermesse. La rassegna artistico-culturale dedicata “alla musica, alla prosa e al canto di qualità e di sentimento”, prevede la presentazione di testi in anteprima e innovativi, per “far conoscere e promuovere l'arte e la bellezza, attraverso un percorso che da Napoli arriva a Napoli.

In scena “Anime di Napoli”, tra Napoletanità e Napoletanismi, spettacolo di e con Nio Lauro, ed Olimpia La Padula, Gianluca Coppola e Giuseppe Maresca, regia di Salvatore Piedimonte, anche direttore artistico della manifestazione.

Un sorprendente viaggio, emozionale ricco di passione e amore per la nostra innata Napoletanità, figlia della montagna di fuoco e i tanti napoletanismi, vizi e virtù di un popolo unico al mondo.

Il 30 dicembre nella Cattedrale: M'Barka Ben Taleb nel concerto evento “Una musica, un dio”, Arcangelo Michele Caso: violoncello, Francesco Di Cristofaro: fiati, Gianluca Mercurio: percussioni, Gianluca Rovinello: arpa, Raffaele Vitiello: chitarre, Marta Carbone e Sara Musella: cori; il 3 gennaio, Antonio Spenillo in "C'e' tutta una vita da scrivere e da fumare sopra il caffè”, e con Mauro Spenillo e Antonio De Carmine, nella Chiesa dell’Addolorata, dove sarà il 4 gennaio Diego Sommaripa con “Leggende napulitane”.

La Rassegna si concluderà la sera dell’Epifania nella Basilica di Sant’Antonino, con Fiorenza Calogero in “Ex voto”, canti alla divinità, rielaborazione suoni del chitarrista e compositore Marcello Vitale.

Ad organizzare, sulla base dei successi di critica e di pubblico riscossi nelle edizioni passate edizioni, l'Amministrazione comunale di Sorrento, con il sindaco Massimo Coppola, in collaborazione con Associazione Musiciens, per la Direzione artistica; “Sorrentoplaytivu”, “EnergiaOra” ed “Eduardo” canale 88 digitale terrestre; supporto del Gruppo Sassi.

Riflettori, dunque, a Sorrento, sulla città di Napoli «tra le più importanti d’Europa in epoca borbonica, dal punto di vista esoterico, ermetico, alchemico, dove tutte le correnti culturali, hanno trovato terreno fertile per svilupparsi». La napoletanità simbolo di uno stile di vita peculiare, riconosciuto in tutto il mondo, è nata così ed è su questo canovaccio che si sviluppa l’edizione 2023, incentrata sulla città più bella e misteriosa al mondo.