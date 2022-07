Ischia, dopo due anni di stop ritorna la festa di Sant'Anna

Torna, dopo due anni di stop per la pandemia, la Festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna ad Ischia. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa nella quale il sindaco Enzo Ferrandino ha affermato che «senza Sant'Anna per gli ischitani non ci sarebbe il Natale, quella di quest'anno sarà un'edizione votata alla tradizione; sentivamo il bisogno, per quest'anno, di un evento fortemente popolare che esalti la vera essenza della Festa e che sono certo saprà regalare emozioni uniche agli ischitani ed ai tanti turisti che stanno trascorrendo le proprie vacanze sulla nostra isola».

La novantesima edizione della Festa di Sant'Anna si terrà la sera di martedì 26 luglio nel suggestivo scenario della baia di Cartaromana con la sfilata delle barche allegoriche a cui seguirà lo spettacolare incendio simulato del Castello Aragonese e lo show dei fuochi piromusicali.

La festa sarà preceduta da una serie di eventi collaterali: dal 23 luglio gli alunni delle scuole superiori ischitani saranno presenti nel borgo di Ischia Ponte come «Guide del Borgo» per raccontare la storia di Sant'Anna ai turisti, domenica 24 una gara di canoa che decreterà l'ordine di sfilata delle tre barche allegoriche in gara mentre il 25 Luglio ci sarà la tradizionale processione a mare con la messa alla Chiesetta di Sant'Anna, presieduta dal vescovo di Ischia Gennaro Pascarella.