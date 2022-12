Eventi in penisola sorrentina. Oggi concerti di Francesco Baccini ed Eugenio Bennato

Continuano gli appuntamenti per le feste di Natale e Capodanno organizzati dalle amministrazioni comunali della penisola sorrentina. Oggi in Costiera sono in programma due concerti con artisti di calibro internazionale: Francesco Baccini ed Eugenio Bennato.

Il cantautore genovese si esibirà a partire dalle ore 19.30, nella Cattedrale di Sorrento, nell'ambito della rassegna «IncantiAmoci a Sorrento». Baccini proporrà al pubblico il meglio del proprio repertorio accompagnandosi con le musiche che eseguirà al proprio pianoforte. L'evento, ad ingresso libero, è inserito nel cartellone de «M'Illumino d'Inverno» organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Sorrento.

Sempre questa sera, alle ore 19, presso la Chiesa della Santissima Trinità di Piano di Sorrento, Eugenio Bennato presenta «Qualcuno sulla terra», un concerto di canzoni sulla natività con la partecipazione straordinaria di Pietra Montecorvino.