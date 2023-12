Concerto di Capodanno «Gospel, Spirituals & Carols”»nella Basilica della Pietrasanta a Napoli

Per inaugurare il nuovo anno, la Basilica della Pietrasanta, nel centro storico di Napoli, ospiterà il “Concerto di Capodanno – Gospel, Spirituals & Carols”. L’appuntamento è per il 1° Gennaio 2024 alle ore 19:30 con un evento che segue la tradizione musicale afroamericana e anglicana con un omaggio all’amata pellicola “Sister Act” del 1992.

A dare anima e voce all’esibizione Marina Bruno, una delle più apprezzate voci campane, accompagnata al pianoforte dal Maestro Giuseppe Di Capua, che eseguirà un repertorio di canti e musiche tradizionali, tra cui: Oh happy day, I will follow Him, White Christmas, Silent night, Jingle bells, Adeste fideles, Let it snow e tante altre.

A fare da proscenio d’eccezione la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, luogo suggestivo e ricco di storia, situato nel centro antico della città. Costruita nella metà del XVII secolo dall’architetto Cosimo Fanzago, rappresenta uno dei più bei Complessi monumentali dell’area, con la sua cupola che svetta sui tetti del centro storico a 60 metri di altezza.

Il “Concerto di Capodanno” è un’occasione unica per inaugurare il nuovo anno con un’esperienza musicale indimenticabile.