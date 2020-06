Capri: inaugura il nuovo Caffè Manari, tornano le botteghe gastronomiche in Piazzetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri al tempo del coronavirus ritrova le sue forze partendo dallo spirito imprenditoriale della gastronomia ed è così che pochi giorni fa ha aperto il nuovo panificio “Al forno da Alberto” in via Parroco Canale, e, sempre nei dedali di via le botteghe, apre domani 20 giugno alle 19, nel cuore del centro storico di Capri, un altro locale che era sfitto da tempo, nella forma di bar e pasticceria, sulla piccola stradina via Madonna delle Grazie, a ridosso delle tipiche volte trecentesche a botte, tra la Chiesetta di Sant'Anna ed il Ristorante la Capannina.Nasce così il nuovo “Caffè Manari - Galleria del dolce”, grazie alla tenacia e lungimiranza di due giovani fratelli, imprenditori del food:, lui chef patissier, con una carriera che lo vede esordire giovanissimo come primo pasticciere del Grand Hotel Quisisana e passando per le più alte scuole di formazione del nord Italia da Massari fino al Four Seasons di Londra e Giulia con una formazione più business oriented, studi e laurea in Events managment tra Uk e Canada, entrambi però con un occhio sempre vigile che li riporta sulla propria isola. A Capri infatti i due fratelli avevano avviato una prima attività nel 2017 un Bar Gelateria, sulla piazzetta della Croce, all'inizio di via Matermania, a metà della salita che conduce al monte Tiberio, uno dei primi bar a ripartire sull'isola dopo il lockdown ed ora una sfida nuova, con l'apertura del secondo Caffè in centro. I due ragazzi Eugenio (classe 1990) Giulia (classe 1992) non lasciandosi sopraffare da una condizione di incertezza economica, hanno scommesso nella loro creatività e talento con l'apertura di un nuovo Caffè-Galleria, un’atmosfera glamour-chic per un locale unico nel suo genere sull’isola.fantasie esotiche per l’artwall posizionato all’ingresso con pattern tropicali, foglie di palma, hibiscus, pappagalli, espositore di dessert in vetrina con affaccio su strada e soprattutto dolci squisiti in monoporzioni, belli alla vista e buoni per il palato: mignon e macaron perfetti per una pausa golosa ed i classici croissant e brioche per colazione.Un bar che è insieme caffetteria, pasticceria, ma offre anche proposte per un pranzo leggero o uno spuntino a base di insalata, frutta o yogurt con cereali. La pasticceria del Caffè Manari punta alla qualità partendo da materie prime superiori.senza dimenticare la tradizione e le origini campane, i dessert Manari sono delle vere e proprie creazioni d’arte pasticcera. Per i fratelli Manari la nuova apertura costituisce un ritorno a Capri centro, seguendo le orme del padre Virginio che fino ai primi anni del 2000 gestiva un celebre punto di ristoro proprio tra gli archi trecenteschi di Via le Botteghe. Chissà se il nuovo ritorno della gastronomia nei dedali della Piazzetta, proprio quella che aveva svuotato il cuore dell'isola a favore delle griffe di moda, possa significare un'inversione di tendenza per la Capri post Covid-19.“Non ci siamo mai fermati ” - afferma con fermezza Giulia - “ per noi è sempre stato importantissimo garantire un servizio tutto l’anno, ci piace pensare al bar come punto di ritrovo di una comunità , che proponga elementi innovativi e al contempo rappresenti un rimando alle nostre radici ”. Continua Eugenio: "Premetto che questo lavoro è fatto di sacrifici e rinunce ma allo stesso tempo dà veramente tante soddisfazioni, ho scelto questo mestiere perchè ho sempre amato mangiare dolci e il mio obiettivo era quello di trasmettere questa gioia ad altre persone.Quando ho aperto il primo bar ho da subito introdotto ciò che mancava a Capri, la pasticceria moderna, rompendo un po' le regole della pasticceria classica. Ho sempre creduto nella qualità ed ho capito che insieme alla forte passione sono la strada giusta perchè alla fine premiano sempre, la richiesta è andata crescendo, ciò ci ha spinto a prendere la decisione di avventurarci in questa nuova sfida.”Conclude il giovane chef patissier: “Sono consapevole che sono solo all'inizio di un lungo percorso ma la voglia di crescere e di migliorarsi è tanta, per questo, nonostante l'annata difficile, ho voluto credere nel sogno di un nuovo bar proprio nel cuore di Capri.”Inaugurare una nuova attività in un momento storico simile testimonia il grande coraggio e lo spirito di iniziativa di due giovani imprenditori dell’isola che, supportati dalla famiglia, scommettono sul proprio paese e hanno la forza di reinventarsi e ripartire.